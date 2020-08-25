Брюс о BLM: «Мы встаем на колено, но виден ли прогресс? Большой вопрос»

Главный тренер выразил свое отношение к антирасистскому движению Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение» – прим. Sports.ru).

«Мы аплодировали национальная службе здравоохранения [за работу во время пандемии] каждый четверг в 20:00 на протяжении нескольких недель, пока кто-то не решил, что достаточно.

Если мы встанем на одно колено, то для меня это вообще не проблема, но я понимаю слова Леса Фердинанда. Мы делаем этот жест, но видим ли какие-либо большие успехи? Это большой вопрос. Нам нужно добиваться улучшений во всем мире.

Я буду продолжать говорить с капитаном своей команды и смотреть на отношение своих футболистов. Но я действительно считаю, что, несмотря на жест, выполняемый Премьер-лигой и игроками, нужно все-таки что-то делать.

Я полностью поддерживаю Леса», – заявил Брюс.

Напомним, что перед матчем чемпионшипа в прошлую пятницу футболисты «КПР» не встали на одно колено. Генеральный директор клуба Лес Фердинанд обосновал решение клуба. Игроки английских клубов участвуют в этой акции перед играми с момента возобновления сезона-2019/20.

Лес Фердинанд: «Решение вставать на колено было очень мощным, но его влияние снизилось. Посыл утрачен»