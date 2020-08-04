Гринвуд хочет, чтобы игроки АПЛ продолжали вставать на колено перед матчами: «Мы пытаемся донести послание всему миру»

Нападающий высказался о практике некоторых игроков вставать на одно колено перед матчами в знак поддержки движения Black Lives Matter.

«Как представители , мы пытаемся донести послание всему миру о том, что важно знать причины нашего нежелания видеть расизм в футболе и в мире.

Хорошо, что Премьер-лига пытается донести это до людей. Это важная вещь, которую все замечают, так как множество людей смотрит футбол. Это хороший сигнал.

Я бы хотел, чтобы это продолжилось и в следующем сезоне», – сказал англичанин.

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