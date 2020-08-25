Майка Ричардс: «Люди пишут: «Он работает в прямом эфире только из-за BLM». Я добился этого благодаря тяжелому труду»

Бывший игрок «Манчестер Сити» высказался о злоупотреблении лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение» – прим. Sports.ru).

«Знаете, я нахожусь в привилегированном положении, но я добился его благодаря тяжелому труду. И я не допущу, чтобы его запятнали. Есть люди в твиттере и инстаграме, которые пишут: «О, Майка Ричардс работает в прямом эфире только из-за движения Black Lives Matter.

И это очень печально для меня, потому что я приложил все усилия. Я работаю каждый божий день. Я был профессиональным футболистом, я выиграл Премьер-лигу, я играл на самом высоком уровне, и в меня все еще бросают камни.

Если мне придется сдаться, и люди захотят швырнуть в меня камень, я с радостью приму его на себя, потому что я знаю, что сделал все возможное», – сказал Ричардс в эфире Sky Sports, отработав на матче 2-го тура между «Сити» и «Вулвз» (3:1).