Клубы АПЛ будут играть в форме с патчем «Расизму нет места» вместо BLM

Клубы Премьер-лиги будут носить формы с новыми нашивками в чемпионате Англии-2020/21.

На патчах размещены слова «No room for racism» (нет места расизму – прим. Sports.ru).

Отмечается, что лига поддержит футболистов, которые перед матчами будут вставать на колено.

Данное решение продолжить акцию Black Lives Matter было принято капитанами 20 клубов АПЛ на собрании в четверг.

Фото: твиттер

Впервые игроки выйдут с новыми нашивками в матче открытия сезона-2020/21 – . Игра начнется завтра, 12 сентября, в 14:30 по московскому времени.