Клубы АПЛ будут играть в форме с патчем «Расизму нет места» вместо BLM

Клубы Премьер-лиги будут носить формы с новыми нашивками в чемпионате Англии-2020/21.
На патчах размещены слова «No room for racism» (нет места расизму – прим. Sports.ru).
Отмечается, что лига поддержит футболистов, которые перед матчами будут вставать на колено.
Данное решение продолжить акцию Black Lives Matter было принято капитанами 20 клубов АПЛ на собрании в четверг.
Фото: твиттер АПЛ
Впервые игроки выйдут с новыми нашивками в матче открытия сезона-2020/21 «Фулхэм» – «Арсенал». Игра начнется завтра, 12 сентября, в 14:30 по московскому времени.