Клубы АПЛ будут играть в форме с патчем «Расизму нет места» вместо BLM

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Клубы Премьер-лиги будут носить формы с новыми нашивками в чемпионате Англии-2020/21.

На патчах размещены слова «No room for racism» (нет места расизму – прим. Sports.ru). 

Отмечается, что лига поддержит футболистов, которые перед матчами будут вставать на колено. 

Данное решение продолжить акцию Black Lives Matter было принято капитанами 20 клубов АПЛ на собрании в четверг. 

Фото: твиттер АПЛ

Впервые игроки выйдут с новыми нашивками в матче открытия сезона-2020/21 «Фулхэм»«Арсенал». Игра начнется завтра, 12 сентября, в 14:30 по московскому времени.

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