Стэн Коллимор: «Бэйл в «Тоттенхэме» – ход неудачников. Тиаго в «Ливерпуле» – сделка чемпионов»

Бывший нападающий «Ливерпуля» сравнил трансферную политику «красных» и «Тоттенхэма».

«Подписание Тиаго Алькантары «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» на прошлой неделе – наглядный пример того, что чемпионы идут одним путем, а остальные – другим.

У Тиаго не было никакой связи с «Ливерпулем» до того, как клуб решил подписать его. В этом случае Клопп оценил свою команду, посмотрел на Тиаго и сказал: «У него есть то, что нам не хватает. Давайте подпишем его».

Это полностью противоречит ходу «шпор» относительно Бэйла, которого вернули только потому, что он играл за них. Да, Бэйл – это игрок мирового класса, когда он на пике. Но в прошлом сезоне он отыграл за лишь 20 матчей. Какими бы хорошими они ни были, сколько 31-летних футболистов будут находиться в поле зрения нынешних чемпионов или команд с чемпионскими амбициями, когда они почти не играли в течение года?

Вот почему это чисто эмоциональный ход, который может сработать, но только при стечении обстоятельств. Однако чемпионы не идут этим путем, так поступают только неудачники», – заявил Коллимор.

Бэйл – тактический ребус для Моуринью. Его переход в «Тоттенхэм» нужнее Леви, а не Жозе

Тиаго все-таки в «Ливерпуле»: приехал за новым вызовом, а Клоппу даже не придется никого продавать