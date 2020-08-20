Лига чемпионов. 3-й раунд. «Бенфика» в гостях проиграла ПАОК, киевское «Динамо» выбило АЗ

Теги Динамо Киев Бенфика Гент Янг Бойз Рапид Вена Лига чемпионов УЕФА Црвена Звезда Мидтьюлланд Динамо Загреб результаты ПАОК Омония АЗ Динамо Брест Карабах Маккаби Тель-Авив Мольде Ференцварош Футбол

Сегодня и завтра состоятся матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» обыграло АЗ (2:0), брестское «Динамо» в гостях встречается с «Маккаби» из Тель-Авива.

ПАОК победил «Бенфику» (2:1) и сыграет с «Краснодаром» в раунде плей-офф.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Динамо Киев Украина – АЗ Алкмар Нидерланды 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
15 сентября, 20.00, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 49 Родригеш, 2:0 – 86 Шапаренко.
Динамо КиевБущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шапаренко (Леднев, 90), Сидорчук, де Пена, Буяльский (Андриевский, 79), Родригеш, Супряга (Вербич, 74).
АЗ АлкмарБизот, Влар (Сугавара, 80), Свенссон, Вейндал, Копмейнерс, де Вит, Мидтше (Дрейф, 66), Стенгс, Класи, Гудмундссон (Идрисси, 58), Боадю.
Предупреждения:
Буяльский (15), Родригеш (19), Стенгс (33), Класи (83), Кендзера (85), Идрисси (85).

 

ПАОК Греция – Бенфика Португалия 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
15 сентября, 21.00, «Тумба»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 63, автогол Вертонген, 2:0 – 75 Живкович, 2:1 – 90 Рафа Силва.
ПАОКЖивкович, Креспо, Михайлидис, Ингасон, Яннулис, Эль-Каддури, Пелкас (Живкович, 67), Шваб, Варела, Цолис (Эсити, 80), Акпом (Швидерски, 70).
БенфикаВлаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Вертонген, Алмейда, Таарабт (Рафа Силва, 76), Пицци, Педриньо (Нуньес, 65), Вайгль, Эвертон, Сеферович (Винисиус, 72).
Предупреждения:
Пелкас (1), Варела (28), Алмейда (44), Михайлидис (44), Шваб (79), Эсити (90).

 

Гент Бельгия – Рапид Вена Австрия 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
15 сентября, 21.30, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 36 Дорш, 2:0 – 59, пенальти Яремчук, 2:1 – 90 Демир.
ГентРуф, Арсланагич, Нгаде-Нгаджуи, Нуриу Фортуна, Кастро-Монтес, Дорш (Оджиджа-Офоэ, 64), Кумс, Овусу, Чакветадзе (Безус, 60), Депуатр, Яремчук (Кляйндинст, 89).
Рапид ВенаШтребингер, Граймль, Хофманн, Улльманн, Стойкович, Любичич, Мург, Петрович (Граховац, 86), Фунтас, Кара (Китагава, 86), Аразе (Демир, 73).
Предупреждения:
Хофманн (5), Аразе (22), Фунтас (85), Демир (90).

 

Омония Кипр – Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
16 сентября, 18.00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Маккаби Тель-Авив Израиль – Динамо Брест Беларусь
Дата проведения
16 сентября, 20.00, «Блумфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Карабах Азербайджан – Мольде Норвегия
Дата проведения
16 сентября, 20.00, «АЕК-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ференцварош Венгрия – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
16 сентября, 20.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Мидтьюлланд Дания – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
16 сентября, 21.30, «MCH Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья