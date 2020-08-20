Лига чемпионов. 3-й раунд. «Бенфика» в гостях проиграла ПАОК, киевское «Динамо» выбило АЗ

Сегодня и завтра состоятся матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Киевское обыграло (2:0), брестское «Динамо» в гостях встречается с «Маккаби» из Тель-Авива.

ПАОК победил (2:1) и сыграет с «Краснодаром» в раунде плей-офф.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.