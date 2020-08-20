Лига чемпионов. 3-й раунд. «Бенфика» в гостях проиграла ПАОК, киевское «Динамо» выбило АЗ

Сегодня и завтра состоятся матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Киевское «Динамо» обыграло АЗ (2:0), брестское «Динамо» в гостях встречается с «Маккаби» из Тель-Авива.
ПАОК победил «Бенфику» (2:1) и сыграет с «Краснодаром» в раунде плей-офф.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
- Дата проведения
- 15 сентября, 20.00, «НСК Олимпийский»
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Динамо Киев –
Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Шапаренко (Леднев, 90), Сидорчук, де Пена, Буяльский (Андриевский, 79), Родригеш, Супряга (Вербич, 74).
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АЗ Алкмар –
Бизот, Влар (Сугавара, 80), Свенссон, Вейндал, Копмейнерс, де Вит, Мидтше (Дрейф, 66), Стенгс, Класи, Гудмундссон (Идрисси, 58), Боадю.
- Дата проведения
- 15 сентября, 21.00, «Тумба»
- Голы:
- 1:0 – 63, автогол Вертонген, 2:0 – 75 Живкович, 2:1 – 90 Рафа Силва.
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ПАОК –
Живкович, Креспо, Михайлидис, Ингасон, Яннулис, Эль-Каддури, Пелкас (Живкович, 67), Шваб, Варела, Цолис (Эсити, 80), Акпом (Швидерски, 70).
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Бенфика –
Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Вертонген, Алмейда, Таарабт (Рафа Силва, 76), Пицци, Педриньо (Нуньес, 65), Вайгль, Эвертон, Сеферович (Винисиус, 72).
- Дата проведения
- 15 сентября, 21.30, «Геламко-Арена»
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Гент –
Руф, Арсланагич, Нгаде-Нгаджуи, Нуриу Фортуна, Кастро-Монтес, Дорш (Оджиджа-Офоэ, 64), Кумс, Овусу, Чакветадзе (Безус, 60), Депуатр, Яремчук (Кляйндинст, 89).
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Рапид Вена –
Штребингер, Граймль, Хофманн, Улльманн, Стойкович, Любичич, Мург, Петрович (Граховац, 86), Фунтас, Кара (Китагава, 86), Аразе (Демир, 73).
- Дата проведения
- 16 сентября, 18.00, «ГСП Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 сентября, 20.00, «Блумфилд»
- Дата проведения
- 16 сентября, 20.00, «АЕК-Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 20.00, «Групама-Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 21.30, «MCH Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.