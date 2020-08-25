Гостевым фанатам разрешено посещать матчи РПЛ. Квота – 5%

Генеральный директор рассказал об итогах общего собрания клубов .

«Гостевым болельщикам будет разрешено приходить на футбол везде, по всем клубам РПЛ. Квота — 5% от билетной программы, но клубы могут договариваться об увеличении.

Обсуждали бюджет. Он положительный, прибыль будет распределена между клубами. Будет рабочая группа по телевизионным правам. Встреча была продуктивной. Было много споров вокруг гостевой квоты, но большинством голосов это решение было поддержано», – сказал Медведев.