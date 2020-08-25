Гунько удалил пост об уходе из «Химок»

Уход Дмитрия Гунько с поста главного тренера «Химок», возможно, откладывается.

Специалист попрощался с клубом в инстаграме, однако затем удалил пост.

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить.

Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно.

Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними», – было написано в посте.

Ранее сообщалось, что «Химки» сегодня объявят о назначении нового главного тренера.

После 8 матчей в чемпионате России занимают предпоследнее место, набрав 3 очка. В 8-м туре они уступили «Краснодару» со счетом 2:7.

Черевченко – фаворит на пост тренера «Химок», Парфенов и Писарев – в списке