Гунько покинет «Химки». Клуб будет искать опытного тренера

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что покинет пост главного тренера «Химок».

«Результат неудовлетворительный, завтра примем решение относительно сотрудничества и с тренерским штабом, и со спортивным директором, потому что все те решения по усилению команды, которые он принимал, ее не усилили, а наоборот, ослабили.

Мы думали, что Гунько сможет расти в «Химках», но не получилось. Будем искать опытного тренера.

У нас нет времени экспериментировать. Четверть чемпионата уже прошла, и мы заложники ситуации.

Задачу с клуба никто не снимал – это десятое-двенадцатое место, как и говорилось изначально. Ничего страшного нет», – сказал Терюшков.

После 8 матчей в чемпионате России «Химки» занимают предпоследнее место, набрав 3 очка. В 8-м туре они уступили «Краснодару» со счетом 2:7.

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