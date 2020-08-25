Суарес не перейдет в «Ювентус». Директор Паратичи подтвердил

Спортивный директор высказался о планах клуба относительно подписания центрального нападающего.

«Скажем, что это не ситуация с [трансфером] Джеко, это ситуация с подписанием нападающего, поскольку «Ювентусу» нужен центральный нападающий.

Мы знаем, чего хотим, и спокойно работаем над этим. Осталось 15 дней до закрытия трансферного окна, мы никуда не торопимся.

Бывают и другие ситуации, не только касательно Джеко. Мы знаем, чего хотим. Мы ищем нападающего, который сможет играть с и .

На данный момент мы ищем одного нападающего, у нас есть свои цели, и мы постараемся их спокойно добиться. Независимо от имен.

Суареса можно исключить из этого списка, потому что он сможет получить паспорт лишь после дедлайна трансферного окна и того момента, когда мы можем отправить заявку игроков для участия в Лиге чемпионов.

Мы оценивали вариант с Суаресом, когда игрок был нам предложен. Луис находился в процессе получения итальянского гражданства, поэтому мы оценили возможность его регистрации в конкретное время. Это невозможно, поэтому он никогда не был по-настоящему близок к переходу», – заявил Паратичи.

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