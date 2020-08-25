Шамиль Газизов: «Зобнин в числе лучших даже среди европейских чемпионатов по тому, что показывает на правом фланге»

Генеральный директор похвалил полузащитника за игру на правом фланге.

– Роман показывает суперигру. Она очень интересная. То, что он показывает на правом фланге, входит в число лучших игроков даже среди европейских чемпионатов. Я так это вижу.

Давайте будем держать за него кулаки. Насколько я знаю, за ним наблюдают много специалистов из других клубов. Это говорит очень о многом. Он раскрывается как универсальный игрок.

– С какой суммы начали бы рассматривать трансфер Зобнина?

– Не хочу рассматривать по Роману предложения, но если игрок захочет, то что мы можем поделать?

Мы должны пойти на определенные условия, которые будут важны и для развития игрока, и чтобы это было хорошо «Спартаку».

Мы двигаемся вперед всей командой, никто никуда уходить не хочет – это точно. Но все в жизни может произойти. На сегодня никто уходить не хочет. Надеюсь, так будет и дальше, – сказал Газизов.