Президент «Урала» о голе Дзюбы: «Сниматься с РПЛ не собираемся. Матюнин опять что-то исполнил»

Президент Григорий Иванов прокомментировал действия бригады арбитров под руководством после гола форварда в матче 8-го тура между командами (1:1).

– Будете просить РФС наказать судей?

– Я же вам говорю: Карасев тут не виноват. Он все делал нормально. Он увидел, что там офсайд. А вот господин Матюнин опять что-то исполнил... Пять минут он там смотрел, ну чего он там высматривал?

Линию вычерчивал? Какую еще линию? Это просто некрасиво с этим ВАР получается... Попросим экспертно-судейскую комиссию внимательнее рассмотреть этот эпизод и дать нам пояснение. Хотя уже ничего не вернешь...

– Будете настаивать, чтобы Матюнин прошел проверку на полиграфе?

– Не знаю. В РФС начальники, пусть они и решают. Мы лишь хотим получить объяснение от судейской комиссии. Сниматься с чемпионата точно не собираемся, – сообщил Иванов.

Гол Дзюбы – вопрос миллиметров. Вы видите тут офсайд или правильную позицию?