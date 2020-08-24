«Барселона» в 43-й раз выиграла Кубок Гампера, победив «Эльче» благодаря голу Гризманна

«Барселона» победила «Эльче» (1:0) в матче за Кубок Гампера. Победный гол на 2-й минуте забил Антуан Гризманн.
Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, ежегодно организуемый каталонским клубом.
В 2020 году состоялся 55-й розыгрыш Кубка Гампера. Это 43-я победа «блауграны» в турнире и 8-я подряд.
Кубок Гампера
Барселона, Испания
Барселона – Эльче – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Гризманн (2).
«Барселона»: Нето, Альба, Пике, Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Бускетс (Пьянич, 63), Фати (Дембеле, 63), Коутиньо, Месси, Гризманн (Тринкау, 63).