«Тоттенхэм» готов платить Бэйлу всю зарплату. «Реал» возьмет на себя бонусы

Полузащитник «Реала» может вернуться в «Тоттенхэм».

По информации Marca, клубы и агент футболиста ведут переговоры об аренде. Все стороны хотят достичь соглашения по вопросу перехода 31-летнего валлийца.

Сообщается, что лондонский клуб готов полностью платить Бэйлу зарплату, а «Реал» возьмет на себя бонусы. Сейчас хавбек зарабатывает 600 тысяч фунтов в неделю.

Срок действующего контракта Бэйла с «Реалом» истекает летом 2022 года.

За «Тоттенхэм» хавбек выступал с 2007 по 2013 год. «Реал» приобрел его за рекордные на тот момент 100 миллионов евро.

Невероятно, но Бэйл близок к уходу из «Реала» – обратно в «Тоттенхэм». Пока аренда, зато в Мадрид переедет Алли