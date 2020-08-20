«Краснодар» сыграет с ПАОК в ЛЧ, полиграфа для Лапочкина не будет, «Арсенал» продлил Обамеянга, уголовное дело против Широкова и другие новости утра

1. «Краснодар» сыграет с ПАОК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Греки вышибли «Бенфику». «Динамо» Киев победило АЗ (2:0) и встретится с «Гентом», прошедшим венский «Рапид».

2. «Динамо» попросило РФС проверить судью Сергея Лапочкина на полиграфе и оценить 7 эпизодов матча с «Рубином». Этого сделано не будет. Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объяснил, что клубы РПЛ не имеют права делать запросы об отправке судей на проверку с использованием полиграфа.

3. Лионель Месси продолжит играть за сборную Аргентины: он верит, что команда может взять Кубок Америки-2021, и планирует выступить на ЧМ-2022.

4. На бывшего игрока сборной России Романа Широкова завели уголовное дело за избиение судьи. Максимальное наказание – 2 года лишения свободы.

5. Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с «Арсеналом». Новое соглашение рассчитано на 3 года.

Джек Грилиш подписал новый контракт с «Астон Виллой» до 2025 года с зарплатой 125 тысяч фунтов в неделю.

6. КХЛ. «Авангард» обыграл СКА, «Сочи» уступил «Магнитке» по буллитам, «Салават» забросил 6 шайб «Торпедо».

Форвард СКА Антон Бурдасов установил рекорд КХЛ, забив в 6 матчах подряд со старта сезона. У Хартикайнена 11 очков в 6 матчах, у Гранлунда – 10. Они лидируют в списке бомбардиров лиги.

7. Бывший защитник «Зенита» Бранислав Иванович подписал контракт с «Вест Бромвичем» на год. Урош Спайич перешел из «Краснодара» в «Фейеноорд» на правах аренды. «Динамо» продало Шуньича в «Бейцзин Гоань». Трансфер оценивается в 350 тысяч евро. «Лацио» приобрел лучшего бомбардира «Фенербахче» Мурики за 18 млн евро плюс бонусы.

8. Кубок Стэнли. «Айлендерс» дожали «Тампу» во втором овертайме, счет в серии стал 2-3.

9. Какие еще трансферные новости? Из Нидерландов сообщили, что «Барса» почти согласовала трансфер Депая и за форварда заплатят 25+5 млн евро. Впрочем, французские СМИ это сообщение опровергли, а президент «Лиона» написал, что у «Барселоны» нет денег на покупку: об этом ему рассказал сам Бартомеу.

Кажется, прояснились перспективы Бэйла: «Реал» готов отдать его в аренду в АПЛ, ожидается, что валлиец согласится. Главный претендент – «Тоттенхэм», который опережает «МЮ» и даже может включить в сделку Алли.

Луис Суарес, видимо, не перейдет в «Юве»: он не успеет получить итальянский паспорт к дедлайну заявок на ЛЧ. Трансферный приоритет для «Юве» – Джеко. Клуб предлагает ему 7 млн евро в год плюс бонусы.

«Бавария» хочет арендовать Хадсона-Одои. «Юве» и «Лейпциг» тоже заинтересованы. АЕК Карреры интересуется Бакаевым. «Зенит» предлагал «Удинезе» 35 млн евро за де Пауля, но хавбек отказался ехать в Россию. Мбаппе хочет играть за «Реал», возможно, он уйдет из «ПСЖ» следующим летом. Регилон разрывается между «МЮ» и «Тоттенхэмом».

10. Питер Лавиолетт назначен новым главным тренером «Вашингтона».

11. НБА. 29 очков Горана Драгича помогли «Майами» взять верх над «Бостоном», «Денвер» разгромил «Клипперс» в 7-м матче серии.

12. «ПСЖ» создал специальную группу по расследованию расистского инцидента и, кажется, получит видео с подтверждением, что Неймара назвали обезьяной.

13. Форвард «Рубина» Иван Игнатьев попал в аварию в центре Казани. Игрок не пострадал. Выяснилось, что он 174 раза за год нарушил ПДД, у него 10 неоплаченных штрафов.

14. Пишут, что реванш тяжеловесов Александра Поветкина и Диллиана Уайта пройдет 21 ноября.

15. Фанаты «Локо» и «Ростова» подрались после матча. Двое госпитализированы.

16. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев снова вошел в рейтинг 1000 топ-менеджеров России. Других представителей спорта нет.

17. «Тур де Франс». 16-й этап. Победу одержал немецкий гонщик Леннард Камна, россиянин Павел Сиваков – 4-й.

18. Боец ММА Магомед Исмаилов предложил заменить ринг-герл на Дзюбу в бою с Минеевым.

19. Андреа Пирло – самый сексуальный тренер Серии А по версии сайта JOYClub. Филиппо Индзаги и Гаттузо – в топ-4.

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