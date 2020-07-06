Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан: «Зрители фигурного катания – женщины, мы не продаем эту аудиторию и не окупили бы права на показ»

Теги бизнес телевидение Первый канал Гран-при Матч ТВ Наталья Билан деньги Ледниковый период Фигурное катание

Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан в интервью Sports.ru рассказала, почему телеканал отказался от трансляций фигурного катания.

До сезона-2019/20 канал показывал соревнования по фигурному катанию, в том числе серию Гран-при. Сейчас все трансляции проходят в эфире и на сайте Первого канала.

На «Матч ТВ» фигурка была, а теперь – нет, ее показывает Первый канал. Почему вы ее потеряли? 

– Поделились правами с Первым каналом. Это было принципиальное решение, потому что аудитория фигурного катания – женщины.

Плюс Первый созданием интересных шоу вроде «Ледникового периода» немножко приучил зрителя, что это должно быть так. Поэтому весь контент фигурного катания должен быть на одном канале. 

Вы не могли привлечь женщин на канал, если бы показывали фигурку? Они ведь в любом случае пришли бы к вам, потому что больше смотреть негде. 

– Это того не стоило бы. Мы не продаем женскую аудиторию, это бизнес. Мы потратили бы деньги на права, но не окупили бы их, – сказала Билан.

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