Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан: «Зрители фигурного катания – женщины, мы не продаем эту аудиторию и не окупили бы права на показ»

Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан в интервью Sports.ru рассказала, почему телеканал отказался от трансляций фигурного катания.

До сезона-2019/20 канал показывал соревнования по фигурному катанию, в том числе серию . Сейчас все трансляции проходят в эфире и на сайте Первого канала.

– На «Матч ТВ» фигурка была, а теперь – нет, ее показывает Первый канал. Почему вы ее потеряли?

– Поделились правами с Первым каналом. Это было принципиальное решение, потому что аудитория фигурного катания – женщины.

Плюс Первый созданием интересных шоу вроде «Ледникового периода» немножко приучил зрителя, что это должно быть так. Поэтому весь контент фигурного катания должен быть на одном канале.

– Вы не могли привлечь женщин на канал, если бы показывали фигурку? Они ведь в любом случае пришли бы к вам, потому что больше смотреть негде.

– Это того не стоило бы. Мы не продаем женскую аудиторию, это бизнес. Мы потратили бы деньги на права, но не окупили бы их, – сказала Билан.

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