Джеко – приоритет для «Юве». Клуб предлагает ему 7 млн евро в год плюс бонусы

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Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может стать игроком «Ювентуса».

34-летний форвард – приоритетный вариант усиления атаки для туринского клуба. «Ювентус» предложит Джеко контракт с зарплатой 7 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Альфредо Педулла.

Информация об интересе «Ювентуса» к боснийцу появлялась и ранее, однако стало известно, что переход Джеко срывается из-за возможного трансфера Луиса Суареса из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что римляне готовы продать Джеко за 12 млн евро.

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