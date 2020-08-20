Исмаилов предложил заменить ринг-герл на Дзюбу в бою с Минеевым

Боец ММА Магомед Исмаилов, обсуждая условия возможного реванша с , предложил заменить ринг-герл на форварда сборной России по футболу .

– Я не отрицаю возможности противостояния с Минеевым. Но у меня есть мои интересы. Я же работаю, я прогрессирую, я даю что-то новое. В одном моем противостоянии вы видите нокаут, видите ударку, в другом – борьбу. Всю красоту ММА я вам показываю. У моих оппонентов есть имена.

– Поединок 2018 года с Минеевым завершился вничью.

– Это то, что было. После этого мы пошли разными дорогами. И каждый построил что-то. Вот я замок построил, а он пока фундаментом занимается.

– Бой рассудит, кто что построил.

– Бой, конечно же, все расставит по полочкам, но у нас же есть свои показатели, рейтинг бойцов. Я далеко улетел от него.

Когда мне нужен был Минеев, я сделал все, чтобы он был в клетке, чтобы это противостояние случилось. Я поработал. Сейчас нужно поработать ему.

– Но вас другая сторона может обвинить в том, что вы уклоняетесь.

– Камил Гаджиев, папочка Минеева, должен предложить мне правильную сумму.

– То есть за деньги вы будете драться?

– Конечно! Я же бизнесмен, я зарабатываю.

– Сколько вы стоите, чтобы сражаться с Минеевым?

– Камил знает. 30 миллионов рублей я стою для такого противостояния. Если в Америке будем драться, то миллион долларов. Здесь, в России, – 30 лямов, скидочка для россиян.

– Вам не кажется, что вы себя немного переоцениваете?

– Почему? Нет. Посмотрите на меня. 30 миллионов – это минимум.

Суть в том, что я пришел сюда – и, я уверен, людям интересно. У нас здесь что-то происходит, уже люди думают, подерутся они или нет. Суть в том, что без меня Минеев не сделает противостояние, которое взорвет российский ММА. А я делаю движ.

– А вам интересно, чтобы движуха была? Чтобы ринг-герл – Бузова, вот это вам интересно?

– Нет, я вообще за ринг-мена.

– Ну кто? Дзюба чтоб ходил?

– Это же бои, заряженного какого-нибудь мужика такого.

– Футболиста какого-нибудь?

– Да, вот что-нибудь такое. Дзюбу, например, да.

– Ему надо предложить.

– Мы порешаем с Дзюбой, как только познакомимся, – сказал Исмаилов в эфире канала .

Минеев – Исмаилову: «Если твоя голова похожа на скафандр, то это еще не значит, что ты космонавт»

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