НБА. Плей-офф. «Бостон» – «Майами», «Клипперс» сыграют с «Денвером»

Во вторник в НБА состоятся два матча плей-офф.
«Бостон» и «Майами» откроют финальную серию Восточной конференции. «Клипперс» и «Денвер» сразятся в решающей седьмой игре полуфинала Западной конференции.
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Финал Восточной конференции
Первый матч
- Дата проведения
- 16 сентября, 01.30, «HP Field House»
- Бостон
- Смарт (16), Тейтум (15 + 7 подборов), Браун (13), Уокер (6), Тайс (2) – старт; Уонамейкер (9), Р. Уильямс (2), Оджелей (2), Г. Уильямс (0).
Полуфинал Западной конференции
Седьмой матч
- Дата проведения
- 16 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
Счет в серии – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Секс все же повлиял на плей-офф НБА. Это было неминуемо
«Денвер» может стать первой командой, которая выиграет две серии, уступая 1-3. Как они это делают?