НБА. Плей-офф. «Бостон» – «Майами», «Клипперс» сыграют с «Денвером»

Во вторник в НБА состоятся два матча плей-офф.

и откроют финальную серию Восточной конференции. и «Денвер» сразятся в решающей седьмой игре полуфинала Западной конференции.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Финал Восточной конференции

Первый матч

Полуфинал Западной конференции

Седьмой матч

Счет в серии – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Секс все же повлиял на плей-офф НБА. Это было неминуемо

«Денвер» может стать первой командой, которая выиграет две серии, уступая 1-3. Как они это делают?