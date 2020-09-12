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    НБА. Плей-офф. «Бостон» – «Майами», «Клипперс» сыграют с «Денвером»

    Теги результаты Бостон Денвер Клипперс Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник в НБА состоятся два матча плей-офф.

    «Бостон» и «Майами» откроют финальную серию Восточной конференции. «Клипперс» и «Денвер» сразятся в решающей седьмой игре полуфинала Западной конференции.

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Финал Восточной конференции

    Первый матч

    Бостон – Майами 65:66 (3 четверть)
    Дата проведения
    16 сентября, 01.30, «HP Field House»
    Онлайн матча
    Бостон
    Смарт (16), Тейтум (15 + 7 подборов), Браун (13), Уокер (6), Тайс (2) – старт; Уонамейкер (9), Р. Уильямс (2), Оджелей (2), Г. Уильямс (0).
    Майами
    Драгич (18), Краудер (12), Батлер (11), Адебайо (7 + 6 передач), Робинсон (3) – старт; Игудала (3), Нанн (3), Олиник (2), Хирро (2 + 6 передач), Джонс (0).

    Полуфинал Западной конференции 

    Седьмой матч

    Клипперс – Денвер
    Дата проведения
    16 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 3-3

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Секс все же повлиял на плей-офф НБА. Это было неминуемо

    «Денвер» может стать первой командой, которая выиграет две серии, уступая 1-3. Как они это делают?

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