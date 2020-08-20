«Бавария» хочет арендовать Хадсона-Одои. «Юве» и «Лейпциг» тоже заинтересованы

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может сменить клуб в это трансферное окно.
По информации Sky Sport, интерес к 19-летнему англичанину проявляют «Бавария», «Ювентус» и «РБ Лейпциг». Однако последние крайне ограничены в деньгах, поэтому переход маловероятен.
Отмечается, что представители «Баварии» уже контактировали с окружением Хадсона-Одои. Клуб готов арендовать игрока с правом выкупа. Пока немецкий клуб не связывался с «Челси» по вопросу о переходе хавбека официально.
«Бавария» хочет подписать вингера после того, как не сумела договориться о переходе из «Интера» Ивана Перишича, который провел прошлый сезон в Мюнхене.
Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои может покинуть лондонский клуб из-за нехватки игрового времени.
Немецкий клуб уже проявлял интерес к полузащитнику «Челси» в январе 2019 года. Тогда «Бавария» была готова заплатить за него 35 млн фунтов.