«Бавария» хочет арендовать Хадсона-Одои. «Юве» и «Лейпциг» тоже заинтересованы

Полузащитник «Челси» может сменить клуб в это трансферное окно.

По информации Sky Sport, интерес к 19-летнему англичанину проявляют «Бавария», и . Однако последние крайне ограничены в деньгах, поэтому переход маловероятен.

Отмечается, что представители «Баварии» уже контактировали с окружением Хадсона-Одои. Клуб готов арендовать игрока с правом выкупа. Пока немецкий клуб не связывался с по вопросу о переходе хавбека официально.

«Бавария» хочет подписать вингера после того, как не сумела договориться о переходе из «Интера» Ивана Перишича, который провел прошлый сезон в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои может покинуть лондонский клуб из-за нехватки игрового времени.

Немецкий клуб уже проявлял интерес к полузащитнику «Челси» в январе 2019 года. Тогда была готова заплатить за него 35 млн фунтов.