Реванш Поветкин — Уайт состоится 21 ноября (The Sun)

Теги WBC Александр Поветкин тяжелый вес Диллиан Уайт бокс Бой Поветкин – Уайт Бокс/MMA/UFC

Как стало известно The Sun, реванш тяжеловесов Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) и Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) пройдет 21 ноября.

Британец в прошлом месяце потерпел поражение от россиянина техническим нокаутом в пятом раунде.

Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и вакантный пояс WBC Diamond.

Где может пройти поединок пока неизвестно.

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