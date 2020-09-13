Реванш Поветкин — Уайт состоится 21 ноября (The Sun)

Как стало известно The Sun, реванш тяжеловесов (36-2-1, 25 КО) и (27-2, 18 КО) пройдет 21 ноября.

Британец в прошлом месяце потерпел поражение от россиянина техническим нокаутом в пятом раунде.

Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и вакантный пояс WBC Diamond.

Где может пройти поединок пока неизвестно.

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