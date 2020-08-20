Бабаев снова вошел в рейтинг 1000 менеджеров России. Других представителей спорта нет («Коммерсантъ»)

Издание «Коммерсантъ» опубликовало ежегодный рейтинг лучших российских топ-менеджеров.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев во второй раз подряд вошел в топ-3 рейтинга лучших руководителей в категории «Сервис». В этот раз он занял второе место, в 2019 году был первым.

Первым в этой категории стал президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Список «Топ-1000 российских менеджеров» составляется Ассоциацией менеджеров и «Коммерсантом» ежегодно в течение 20 лет. Стоит отметить, что других представителей спорта в рейтинге нет.

🤷‍♂️ Вместо настоящего Бабаева на матче ЦСКА – огромная кукла. Зачем?