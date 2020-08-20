Обамеянг продлил контракт с «Арсеналом»: «Чувствую, что нашел свое место. Это особенный клуб»

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Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с «Арсеналом».

Форвард подписал 3-летнее соглашение с лондонским клубом.

«Я никогда не сомневался, что заключу новый контракт с этим особенным клубом. Это произошло благодаря нашим фанатам, моей семьей и каждому человеку, работающему в «Арсенале». Я чувствую, что нашел свое место.

Я верю в «Арсенал». Мы можем многого добиться вместе. В клубе происходит что-то невероятное, и я верю, что лучшие моменты «Арсенала» еще впереди», – сказал Обамеянг.

Форвард присоединился к «канонирам» в январе 2018 года. Он провел за клуб 111 матчей и забил 72 мяча.

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