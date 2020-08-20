Обамеянг продлил контракт с «Арсеналом»: «Чувствую, что нашел свое место. Это особенный клуб»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с «Арсеналом».
Форвард подписал 3-летнее соглашение с лондонским клубом.
«Я никогда не сомневался, что заключу новый контракт с этим особенным клубом. Это произошло благодаря нашим фанатам, моей семьей и каждому человеку, работающему в «Арсенале». Я чувствую, что нашел свое место.
Я верю в «Арсенал». Мы можем многого добиться вместе. В клубе происходит что-то невероятное, и я верю, что лучшие моменты «Арсенала» еще впереди», – сказал Обамеянг.
Форвард присоединился к «канонирам» в январе 2018 года. Он провел за клуб 111 матчей и забил 72 мяча.
This is where you belong, Auba ❤️— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020
🤝 @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf