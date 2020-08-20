Пьянич о «Барсе»: «У меня есть шанс сыграть с инопланетянином в одной команде»

Новичок «Барселоны» высказался о своем переходе в каталонский клуб.

«Для меня было важно играть рядом с такими большими игроками, как Криштиану Роналду и Тотти, которые были лучшими. Теперь у меня есть шанс сыграть бок о бок с инопланетянином.

Но я хочу наслаждаться жизнью вместе со всеми. У нас в команде будет 25 игроков, и все они важны. Я верю в дух команды, и это будет важно для достижения наших целей.

Я хотел бы оказаться в «Барселоне» в возрасте шести лет, но в футболе работают правила рынка, и иногда вы приезжаете раньше, а иногда позже.

Я профессионал, и я играл за большие клубы, все из которых я уважаю. Сегодня мечта сбылась, это максимум, и моя задача – оставить после себя хорошие воспоминания.

Уход Месси? Со стороны, конечно, я следил за этим и читал все, но я никогда не видел Лео вне «Барсы», потому что он вырос здесь, он так много сделал в этом клубе, и я думаю, что он закончит свою карьеру здесь, потому что он настоящий чемпион, победитель, и у него здесь есть свой дом.

Честно говоря, я представляю его только здесь, в другой футболке было бы странно видеть его. Он выглядит счастливым. Он, возможно, лучший игрок всех времен, и это очень здорово, что он в нашей команде», – сказал Пьянич.

«Барса» и «Юве» обменяли Артура (72 млн) на Пьянича (60 млн) и получили 50 млн прибыли. Как это работает?