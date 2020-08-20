«Тоттенхэм» опережает «МЮ» в борьбе за Бэйла. «Реал» готов продать его за 18 млн фунтов

Полузащитник Гарет Бэйл может покинуть «Реал» в это трансферное окно.

По информации ESPN, на валлийца претендуют «Тоттенхэм» и , причем «шпоры» лидируют в борьбе за 31-летнего хавбека.

Возможный переход игрока в «МЮ» полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация вокруг полузащитника «Боруссии» Джейдона Санчо. Оле-Гуннар Сульшер, возглавляющий команду, считает Бэйла резервным вариантом на случай, если трансфер Санчо сорвется.

Как сообщается, Бэйлу более интересен вариант с переходом в «МЮ», и ради этого он даже готов смириться с ролью игрока запаса.

Главный тренер Жозе Моуринью дал понять президенту клуба Дэниэлу Леви, что команде нужно усилить атаку. Клуб уже вел переговоры с по Бэйлу, что сделало его лидером в борьбе за него.

Отмечается, что мадридский клуб готов продать валлийца за 18 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов взять на себя половину зарплаты Бэйла в случае его перехода в другой клуб. Сейчас игрок зарабатывает 600 тысяч фунтов в неделю. Также стало известно, что вингер готов уйти в клуб из на правах аренды.

Срок действующего контракта Бэйла с мадридским клубом истекает летом 2022 года.

Бэйл о карьере: «Если будут варианты, точно рассмотрю их. «Реал» не дал мне уйти в прошлом году. Все зависит от них»

«Реал» очень хочет избавиться от Бэйла: даже готов платить ему половину зарплаты в новом клубе