Президент «Лиона»: «Барса» не может позволить себе Депая из-за кризиса. Бартомеу сказал мне об этом»

Президент отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к форварду Мемфису Депаю.

В своем твиттере Олас опубликовал ссылку на материал De Telegraaf о том, что трансфер 26-летнего нападающего обойдется каталонцам в 30 миллионов евро.

«В воскресенье президент «Барсы» ( – Sports.ru) сообщил мне, что они сильно пострадали из-за кризиса, вызванного коронавирусом, и не могут позволить себе предложение [о трансфере]», – написал Олас в твиттере.

Сегодня De Telegraaf сообщил, что практически согласовала трансфер Депая за 25+5 млн евро. Французское издание L’Équipe позже написало, что французский клуб не получал предложений от каталонцев.