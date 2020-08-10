На Широкова завели уголовное дело за избиение судьи. Максимальная санкция – 2 года лишения свободы

Бывший игрок сборной России Роман Широков стал фигурантом уголовного дела.

По информации Baza, в отношении Широкова открыли производство дела по статье 115 УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В зависимости от части наказание варьируется.

Максимум, который может грозить экс-футболисту по этой статье – лишение свободы на два года.

Другие санкции предполагают ограничение свободы, арест, исправительные (обязательные) работы или штраф.

Напомним, в августе во время матча Московского Кубка Селебрити между любительскими командами и «Ничего обычного» Широков избил судью Никиту Данченкова.

Широков избил судью на любительском турнире: пообещал, что ##### [вдарит] за красную карточку – и ##### [вдарил]