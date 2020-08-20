Форвард «Рубина» Игнатьев 174 раза за год нарушил ПДД. У него 10 неоплаченных штрафов

Сегодня нападающий стал участником ДТП в центре Казани.

Игрок не пострадал. Девушку, находившуюся за рулем другого автомобиля, госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

По информации «Бизнес Online», за один год водительского опыта футболист 174 раза нарушил ПДД. На данный момент у него 10 неоплаченных штрафов. При этом ни один из них не просрочен.

По словам свидетеля случившейся сегодня аварии, машина Игнатьева двигалась на высокой скорости при ограничении режима на том участке дороги в 40 километров в час.

Девушка, находившаяся за рулем Hyundai Solaris, начала маневр, но Игнатьев попытался проскочить, не снижая скорости, в итоге и произошло столкновение. Таким образом, правила нарушала девушка, в отношении которой составлен протокол КоАП по статье «Нарушение правил маневрирования». Девушке грозит штраф до 500 рублей.