Илья Авербух: «Косторная предстала в сыром виде на контрольных прокатах. Это не Алена, побеждавшая на чемпионате Европы»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление чемпионки Европы по фигурному катанию на контрольных прокатах сборной России.

Фигуристка выступила с короткой программой, но снялась с произвольной, так как новая постановка еще не готова.

В конце июля Косторная перешла от заслуженного тренера России в академию двукратного олимпийского чемпиона .

«Практически всем специалистам видно, что Алена предстала в достаточно сыром виде.

Это касается и качества не только хореографии, но и качества прыжков. Отказ от исполнения тройного акселя, едва спасенный лутц… Это не та Косторная, которая была во время победы на чемпионате Европы.

Но оно, наверное, и понятно, на это есть объективные причины», – сказал Авербух.

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