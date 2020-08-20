«Тоттенхэм» может включить Алли в сделку по Бэйлу

Полузащитник «Реала» может вернуться в .

По информации The Telegraph, в сделку может войти полузащитник «шпор» . Бэйл же готов вернуться в английский чемпионат.

«Реал» заинтересован в следующем предложении: Бэйл переходит в «Тоттенхэм» на правах аренды, мадридский клуб платит ему 50% зарплаты. Алли же переезжает в Испанию, и «Реал» платит ему зарплату полностью.

Таким образом, если сделка состоится, лондонский клуб будет платить валлийцу 300 тысяч фунтов в неделю, 150 тысяч из которых покроются благодаря тому, что «Тоттенхэму» не нужно будет платить Алли.

Есть вариант, при котором клубы обменяются игроками на постоянной основе, но в таком случае «Реал» должен будет доплатить за Алли.

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви очень хочет видеть Бэйла в команде. Однако он ждет одобрения этой сделки от Жозе Моуринью.

Ранее стало известно, что валлиец хочет вернуться в «Тоттенхэм». На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед», однако именно лондонцы лидируют в борьбе за него.

Также сообщалось, что мадридский клуб готов продать валлийца за 18 млн фунтов.

«Реал» готов взять на себя половину зарплаты Бэйла в случае его перехода в другой клуб. Сейчас игрок зарабатывает 600 тысяч фунтов в неделю.

Срок действующего контракта Бэйла с мадридским клубом истекает летом 2022 года.

За «Тоттенхэм» хавбек выступал с 2007 по 2013 год. «Реал» приобрел его за рекордные на тот момент 100 миллионов евро.

Бэйл о карьере: «Если будут варианты, точно рассмотрю их. «Реал» не дал мне уйти в прошлом году. Все зависит от них»

«Реал» очень хочет избавиться от Бэйла: даже готов платить ему половину зарплаты в новом клубе