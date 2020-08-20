Наталья Билан о цензуре на «Матч ТВ»: «Как и на любом федеральном канале»

Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан в интервью Sports.ru объяснила, почему нынешний главный тренер ушел с телеканала.

– Решил сосредоточиться на тренерской деятельности.

– Почему последний выпуск его шоу не вышел?

– Он вышел, почему нет?

– Он не вышел. Карпина уволили в ночь на понедельник, в воскресенье был анонс «Тотального разбора», но в понедельник ничего не появилось.

– Я думаю, это было общее решение коллектива. Уволили Карпина – зачем ставить его программу?

– В спортивной журналистике есть мнение, что его уволили по просьбе или как-то повлиял на это .

– Не могу знать. Со мной Алексей Борисович не общается. Я видела его всего несколько раз, когда он приезжал на беседу с комментаторами.

– На «Матч ТВ» есть цензура?

– Как и на любом федеральном канале.

– Например?

– Интонация, допустимая для соцсетей, не может быть в эфире федерального канала.

То есть, как вы мне сейчас задаете вопросы или субъективное окрашивание событий – такого быть не может, – сказала Билан.

«Ненавижу Sports.ru, но читаю только его». Большое интервью главного продюсера «Матч ТВ» Натальи Билан