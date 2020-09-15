Кучеров против «Айлендерс»: 5 бросков, штанга в овертайме, травма во 2-м периоде

Форвард не набрал очков в пятом матче финала Восточной конференции против (1:2 2ОТ, 3-2 в серии).

Игровое время россиянина – 36:19 (4:57 – в большинстве, полезность «0»). В его активе 5 бросков в створ ворот, во втором овертайме Кучеров попал в штангу с острого угла.

Также применил 2 силовых приема, сделал 1 перехват и допустил 3 потери шайбы.

Добавим, что во втором периоде Кучеров получил травму после столкновения с нападающим «островитян» Броком Нелсоном, но сумел продолжить игру.