Кучеров против «Айлендерс»: 5 бросков, штанга в овертайме, травма во 2-м периоде

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров не набрал очков в пятом матче финала Восточной конференции против «Айлендерс» (1:2 2ОТ, 3-2 в серии). 

Игровое время россиянина – 36:19 (4:57 – в большинстве, полезность «0»). В его активе 5 бросков в створ ворот, во втором овертайме Кучеров попал в штангу с острого угла. 

Также применил 2 силовых приема, сделал 1 перехват и допустил 3 потери шайбы. 

Добавим, что во втором периоде Кучеров получил травму после столкновения с нападающим «островитян» Броком Нелсоном, но сумел продолжить игру. 

 
 

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