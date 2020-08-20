Кай Хавертц: «АПЛ гораздо сложнее Бундеслиги. У нас есть шанс заработать очки против «Ливерпуля»

Полузащитник «Челси» поделился мыслями после дебюта в составе лондонского клуба в игре против «Брайтона» (3:1).

«Это был очень трудный матч, потому что у меня был длинный отпуск. Я лишь пять или шесть дней тренировался с командой. Самое важное – это победы, я очень рад, что дебютировал.

Премьер-лига гораздо сложнее Бундеслиги. Я понял это по тренировкам, увидел это и по ходу игры. Но я рад, что сыграл 80 минут. Надеюсь, на следующей неделе я тоже выйду на поле».

О предстоящем матче против «Ливерпуля»

«Конечно, это одна из лучших команд мира. Мы отнесемся к ним с уважением, но «Челси» – тоже отличная команда. Нас ждет очень трудный матч, но им тоже не будет легко.

Мы будем усердно работать. Думаю, у нас есть шанс заработать очки», – сказал Хавертц.

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