Серена Уильямс: «Меня не особо волнуют результаты на корте. А то потом оказывается, что люди принимают препараты – и правда всплывает»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» рассказала, что сейчас для нее важнее не титулы сами по себе, а возможность использовать теннис как платформу.

«Можно забыть титул №18, но не забудешь моменты, которые на тебя повлияли, после которых люди говорили: «О, она больше, чем чемпионка на корте».

Меня не особо волнуют результаты на корте. Меня больше волнует то, какая у тебя цель в жизни. Поэтому многое меня вообще не трогает.

А то потом оказывается, что люди принимают препараты – и правда всплывает. Их ловят и дисквалифицируют – на недостаточно долгий срок», – сказала Серена.

Предполагается, что последние слова Уильямс – намек на дело Марии Шараповой. Россиянку дисквалифицировали на 24 месяца за то, что она принимала милдронат, затем срок отстранения был сокращен до 15 месяцев.

Бизнес-империя Серены Уильямс: доли в UFC и клубе НФЛ, 20 лет в индустрии моды. Доходы она не разглашает