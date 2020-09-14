Брайан Орсер: «Медведевой нужно восстановиться после хронической травмы спины. Это действительно проблема»

Теги сборная России травмы Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева контрольные прокаты Фигурное катание

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал о травме двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема.
 
Ее выступление на контрольных прокатах было ниже ее уровня. Было так тяжело пытаться тренировать на таком далеком расстоянии. Она, определенно, нуждается в своем привычном распорядке катания, пограничной работе, тренировках и так далее.

Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим. Она скучает по нашей программе тренировок здесь, в «Крикете», но у планеты на данный момент другие планы на нас», – сказал Орсер.

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