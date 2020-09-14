Брайан Орсер: «Медведевой нужно восстановиться после хронической травмы спины. Это действительно проблема»

Канадский тренер по фигурному катанию рассказал о травме двукратной чемпионки мира .

«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема.



Ее выступление на контрольных прокатах было ниже ее уровня. Было так тяжело пытаться тренировать на таком далеком расстоянии. Она, определенно, нуждается в своем привычном распорядке катания, пограничной работе, тренировках и так далее.

Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим. Она скучает по нашей программе тренировок здесь, в «Крикете», но у планеты на данный момент другие планы на нас», – сказал Орсер.

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