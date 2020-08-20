«Краснодар» сыграет с ПАОК в раунде плей-офф квалификации ЛЧ

Определился соперник «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2020/21.

Российский клуб сыграет с ПАОК, который в 3-м квалификационном раунде победил «Бенфику» (2:1).

Начиная с раунда плей-офф, соперники проводят два матча. Первая игра состоится 22 сентября в Краснодаре, ответная – 30-го в Салониках.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд