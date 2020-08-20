«Краснодар» сыграет с ПАОК в раунде плей-офф квалификации ЛЧ

Теги Бенфика Лига чемпионов УЕФА ПАОК Sports.ru Краснодар Футбол

Определился соперник «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2020/21.

Российский клуб сыграет с ПАОК, который в 3-м квалификационном раунде победил «Бенфику» (2:1).

Начиная с раунда плей-офф, соперники проводят два матча. Первая игра состоится 22 сентября в Краснодаре, ответная – 30-го в Салониках.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

ПАОК Греция – Бенфика Португалия 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
15 сентября, 21.00, «Тумба»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 63, автогол Вертонген, 2:0 – 75 Живкович, 2:1 – 90 Рафа Силва.
ПАОКЖивкович, Креспо, Михайлидис, Ингасон, Яннулис, Эль-Каддури, Пелкас (Живкович, 67), Шваб, Варела, Цолис (Эсити, 80), Акпом (Швидерски, 70).
БенфикаВлаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Вертонген, Алмейда, Таарабт (Рафа Силва, 76), Пицци, Педриньо (Нуньес, 65), Вайгль, Эвертон, Сеферович (Винисиус, 72).
Предупреждения:
Пелкас (1), Варела (28), Алмейда (44), Михайлидис (44), Шваб (79), Эсити (90).

 

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья