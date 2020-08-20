«Краснодар» сыграет с ПАОК в раунде плей-офф квалификации ЛЧ

Определился соперник «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2020/21.
Российский клуб сыграет с ПАОК, который в 3-м квалификационном раунде победил «Бенфику» (2:1).
Начиная с раунда плей-офф, соперники проводят два матча. Первая игра состоится 22 сентября в Краснодаре, ответная – 30-го в Салониках.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
- Дата проведения
- 15 сентября, 21.00, «Тумба»
- Голы:
- 1:0 – 63, автогол Вертонген, 2:0 – 75 Живкович, 2:1 – 90 Рафа Силва.
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ПАОК –
Живкович, Креспо, Михайлидис, Ингасон, Яннулис, Эль-Каддури, Пелкас (Живкович, 67), Шваб, Варела, Цолис (Эсити, 80), Акпом (Швидерски, 70).
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Бенфика –
Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Вертонген, Алмейда, Таарабт (Рафа Силва, 76), Пицци, Педриньо (Нуньес, 65), Вайгль, Эвертон, Сеферович (Винисиус, 72).