«Тур де Франс». 16-й этап. Гонщики проедут 164 км по горному маршруту с финишем в подъем 3-й категории

Сегодня пройдет 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 164 км по горному маршруту с четырьмя категорийными вершинами и финишем в подъем 3-й категории.
«Тур де Франс»
16-й этап
Ла-Тур-дю-Пен – Виллар-де-Ланс
164 км
Начало – 14.20 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 15-го этапа)
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 65.37,07
2. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,40
3. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling) – 1,34
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 1,45
5. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 2,03
6. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo) – 2,13
7. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren) – 2,16
8. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 3,15
9. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 5,08
10. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 5,12
11. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 6,45
12. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 6,52
13. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 8,25
14. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – McLaren) – 9,02
15. Уоррен Баргиль (Франция, Arkéa Samsic) – 32,27
16. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS) – 32,55
17. Зепп Касс (США, Jumbo-Visma) – 34,37
18. Пьер Роллан (Франция, B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM) – 41,33
19. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren) – 43,26
20. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 57,07...
107. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 3.26,48