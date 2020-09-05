«Тур де Франс». 16-й этап. Гонщики проедут 164 км по горному маршруту с финишем в подъем 3-й категории

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Сегодня пройдет 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 164 км по горному маршруту с четырьмя категорийными вершинами и финишем в подъем 3-й категории.

«Тур де Франс»

16-й этап 

Ла-Тур-дю-Пен – Виллар-де-Ланс

164 км

Профиль/Карта

Начало – 14.20 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 15-го этапа)

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 65.37,07

2. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,40

3. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling) – 1,34

4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 1,45

5. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 2,03

6. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo) – 2,13

7. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren) – 2,16

8. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 3,15

9. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 5,08

10. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 5,12

11. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 6,45

12. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 6,52

13. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 8,25

14. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – McLaren) – 9,02

15. Уоррен Баргиль (Франция, Arkéa Samsic) – 32,27

16. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS) – 32,55

17. Зепп Касс (США, Jumbo-Visma) – 34,37

18. Пьер Роллан (Франция, B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM) – 41,33

19. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren) – 43,26

20. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 57,07...

107. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 3.26,48

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2020»

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