Билан заявила, что «Матч ТВ» не подавал в суд на «Порту»: «Подавать на цыган, которые за час до матча решили, что мы должны заплатить больше?»

Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан в интервью Sports.ru рассказала об отмене трансляции матча квалификации Лиги чемпионов – летом 2019 года.

– «Порту» – «Краснодар». Что сейчас происходит по следам того матча (в августе 2019 года «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации ЛЧ за пару минут до его начала. По заявлению канала, за полтора часа до игры «Порту» отказался предоставить доступ к сигналу со стадиона, несмотря на подписанный контракт – Sports.ru)?

– Ничего. А что должно происходить?

– Вы не подавали в суд?

– Конечно, нет. На что? На цыган, которые за час до матча решили, что мы должны заплатить больше? Я, конечно, понимаю, что Sports.ru хотел бы, хотел бы, но нет. Это бизнес, и если люди ведут себя некорректно в бизнес-переговорах, то… Но вы же не допускаете того, что «Матч ТВ» не виноват, правда?

– Допускаю, поэтому и спросил. Канал даже показывал договор, где стояли какие-то подписи. Напомните, что за договор?

– Он предполагал согласие о том, что мы заплатим за трансляцию после показа. Но в момент начала матча португальская сторона попросила деньги до, что физически было невозможно. Единственная наша ошибка – в том, что мы ждали конца первого тайма, чтобы сделать заявление. Мы пытались, используя кредитную карту Хашига (генеральный директор «Краснодара» – Sports.ru) и нашего финансового директора Сергея Шишкина, заплатить португальцам, но они уже пошли в атаку.

– Но если был договор, что вы перечисляете деньги после, то в чем проблема? Почему вы не можете подать в суд за нарушение договора?

– Зачем?

– Чтобы доказать правоту.

– Вы снова про острые интервью?

А мы и так правы. Иногда, чтобы доказать свою правоту, необязательно идти на войну. Так получилось. Мы правы – и нам этого достаточно. Зачем идти? Чтобы Sports.ru напечатал, что «Матч ТВ» не виноват?

– В том числе – да. Это имиджевая история, вы должны это понимать.

– Я могу опираться только на мнения коллег. Есть коллеги, с которыми мы работаем за границей. Мы много общаемся, переписываемся. Я вижу, что мы единственный бесплатный федеральный спортивный канал в мире. И его смотрит огромное количество людей. Во всем мире такие каналы – платные. И человек выбирает деньгами: хочет – платит, не хочет – не платит. Здесь зритель нам ни за что не платит, поэтому он всем недоволен. Я думаю, что в этом еще большая проблема, – сказала Билан.

13 августа 2019 года «Матч ТВ» не смог показать прямую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар», об отмене стало известно прямо перед игрой. Телеканал заявил, что сигнал был заблокирован по решению португальского клуба, который незадолго до начала матча решил изменить условия договора. После этого появилась информация, что «Матч ТВ» рассматривает возможность подать иск.

На скринах контракта с «Порту», которые показал «Матч ТВ», нет подписей португальцев. В суд подадут именно они – за нелегальную трансляцию

«Ненавижу Sports.ru, но читаю только его». Большое интервью главного продюсера «Матч ТВ» Натальи Билан