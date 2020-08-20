Аленичев о перчатке «Зениту»: «Она полетит не из Тушино. ЦСКА даст бой, но чемпионом на 99% станет Питер»

Бывший главный тренер «Спартака» поделился мыслями о том, кто из клубов российского чемпионата способен конкурировать с .

«Сейчас много говорят о перчатке «Зениту». На мой взгляд, она полетит в Петербург с 3-й Песчаной улицы, а не из Тушино – и дело не в результате дерби.

Хочу отметить приобретения , особенно – Эджуке, забившего Максименко. У парня потрясающая скорость и великолепный дриблинг. За то время, которое этот футболист провел на поле против , он показал, что сделано сильное приобретение.

ЦСКА однозначно даст бой «Зениту» с учетом качества новичков. На 99 процентов чемпионом станет Питер. Но если армейцы до конца сезона не продадут Влашича, то будут реальными претендентами на то, чтобы побороться с сине-бело-голубыми.

Перспективы же «Спартака» зависят от покупок – прежде всего, в центральную зону. Говорят о правом защитнике, опорнике... Однако если взять креативного футболиста в середину поля, то тогда красно-белые смогут рассчитывать на тройку. Если же нет, то команда вряд ли туда попадет», – написал Аленичев.

Гончаренко идеально управлял дерби: прессинг в первом тайме (поднимался даже Обляков) и контратаки с Эджуке после перерыва