КХЛ. «Салават Юлаев» против «Торпедо», «Авангард» примет СКА, «Сочи» – «Магнитка»

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В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» сыграет с «Торпедо», «Авангард» примет СКА, «Сочи» – «Магнитку».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Салават Юлаев – Торпедо
Дата проведения
15 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – Северсталь 0:0 (:)
Дата проведения
15 сентября, 18.30, «Хартвалл Арена»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Автомобилист
Дата проведения
15 сентября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Динамо Минск
Дата проведения
15 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – СКА
Дата проведения
15 сентября, 19.30, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Металлург Мг
Дата проведения
15 сентября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Трактор
Дата проведения
15 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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