В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» сыграет с «Торпедо», «Авангард» примет СКА, «Сочи» – «Магнитку».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 15 сентября, 18.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 15 сентября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 15 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 15 сентября, 19.30, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 15 сентября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 15 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.