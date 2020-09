Вратарь был признан первой звездой пятого матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли против (2:1 2ОТ, 2-3 в серии).

Россиянин справился с 36 бросками по своим воротам из 37.

Победа в этом матче стала для него 11-й в текущем розыгрыше плей-офф .

Со статистикой Варламова можно ознакомиться здесь.

VARLAMOV IS EVERYONE ON THE ISLAND!#Isles | #StanleyCup pic.twitter.com/R3NtPlDsnP