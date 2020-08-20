Хачатурянц о полиграфе для судей: «Просьбы клубов никогда выполняться не будут. Решение о проверке принимаю я»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что клубы не имеют права делать запросы об отправке судей на проверку с использованием полиграфа.

«Эта процедура будет доведена до клубов. Во-первых, никто из клубов не имеет права просить отправить того или иного судью на полиграф, их просьбы никогда не будут выполняться.

Во-вторых, решение о проверке принимается мной лично как руководителем судейского комитета. Но оно принимается при выполнении ряда условий.

Первое – решение экспертно-судейской комиссии о грубых и односторонних нарушениях со стороны судьи в том или ином матче.

Второе – статистика допущенных судьей нарушений в отношении какой-либо из команд, начиная с того момента, как я приступил к руководству судейским комитетом.

Третье – другие источники достоверной информации, которые сообщили о том или ином нарушении. При соблюдении трех этих условий я принимаю решение об отправке судьи на полиграф», – заявил Хачатурянц.

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