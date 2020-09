Де Брюйне получил приз лучшему игроку АПЛ по версии футболистов

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) Англии назвала лучшего игрока сезона в .

Им признали полузащитника .

Эта награда вручается в результате голосования самих футболистов. Полный список номинантов можно изучить по ссылке.

Ранее де Брюйне был признан лучшим игроком сезона в , а Джордан Хендерсон получил приз лучшему игроку Премьер-лиги по версии британских журналистов. Мане стал лучшим по версии болельщиков.

The PFA Players’ Player of the Year 2020: Kevin De Bruyne, Manchester City!

@debruynekev @mancity #mancity #POTY #PFAawards pic.twitter.com/HvrK5KUmor