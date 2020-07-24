Де Брюйне признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне стал лучшим игроком сезона в АПЛ-2019/20.
В голосовании бельгиец опередил вратаря Ника Поупа («Бернли»), защитника Трента Александер-Арнолда («Ливерпуль»), полузащитников Джордана Хендерсона и Садьо Мане (оба – «Ливерпуль») и нападающих Дэнни Ингза («Саутгемптон»), Джейми Варди («Лестер»).
За сезон де Брюйне забил 13 мячей и сделал 20 голевых пасов в 35 матчах английской Премьер-лиги. Хавбек повторил рекорд по числу ассистов, установленный бывшим нападающим «Арсенала» Тьерри Анри в сезоне-2002/03.
Ранее лучшим тренером сезона был признан Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», а защитник «красных» Трент Александер-Арнолд стал лучшим молодым игроком сезона.
При выборе лучшего футболиста сезона учитывались голоса болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов.