Де Брюйне признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Полузащитник Кевин де Брюйне стал лучшим игроком сезона в АПЛ-2019/20.

В голосовании бельгиец опередил вратаря Ника Поупа («Бернли»), защитника («Ливерпуль»), полузащитников и (оба – «Ливерпуль») и нападающих («Саутгемптон»), («Лестер»).

За сезон де Брюйне забил 13 мячей и сделал 20 голевых пасов в 35 матчах английской Премьер-лиги. Хавбек повторил рекорд по числу ассистов, установленный бывшим нападающим «Арсенала» Тьерри Анри в сезоне-2002/03.

Ранее лучшим тренером сезона был признан Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», а защитник «красных» Трент Александер-Арнолд стал лучшим молодым игроком сезона.

При выборе лучшего футболиста сезона учитывались голоса болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов.