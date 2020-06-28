Хендерсон – лучший игрок АПЛ по версии британских журналистов

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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим игроком чемпионата Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

Хендерсон опередил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне и нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, получив более четверти голосов журналистов.

Кроме того, англичанин обошел в голосовании своих партнеров по «Ливерпулю» Вирджила ван Дейка и Садьо Мане.

В этом сезоне Хендерсон провел за «Ливерпуль» 30 матчей в АПЛ, забил 4 мяча и сделал 5 ассистов.

В 2018 году лучшим был признан форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, в 2019-м им стал полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

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