Хендерсон – лучший игрок АПЛ по версии британских журналистов

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим игроком чемпионата Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

Хендерсон опередил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне и нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, получив более четверти голосов журналистов.

Кроме того, англичанин обошел в голосовании своих партнеров по «Ливерпулю» Вирджила ван Дейка и Садьо Мане.

В этом сезоне Хендерсон провел за «Ливерпуль» 30 матчей в АПЛ, забил 4 мяча и сделал 5 ассистов.

В 2018 году лучшим был признан форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, в 2019-м им стал полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

Игроки «Ливерпуля» празднуют первое чемпионство за 30 лет: домашняя вечеринка и добрый скриншот Робертсона