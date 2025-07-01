Предприниматель из Воткинска просит суд прекратить правовую охрану эмблемы «Аякса». Бренд интересует истца для товаров – мебели, изделий из дерева, янтаря, слоновой кости, китового уса

Предприниматель из Удмуртии просит суд прекратить правовую охрану эмблемы «Аякса».

Индивидуальный предприниматель из Воткинска Виталий Винтер просит Суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану в России международного товарного знака, представляющего собой эмблему «Аякса».

Истца бренд интересует для товаров единственного класса международной классификации, включая мебель, зеркала, изделия из дерева, янтаря, слоновой кости, китового уса и другие. По мнению Винтера, в данной категории этот товарный знак в России не используется.

Иск к AFC Ajax поступил в суд 18 июня. Сейчас он оставлен без движения, поскольку истец не приложил к исковому заявлению документы, подтверждающие оплату госпошлины, юридический статус ответчика, а также направление копий иска ответчику и Роспатенту как третьему лицу в споре.

«Аякс» был основан в 1900 году. Это самый титулованный клуб Нидерландов, побеждавший в чемпионатах страны 36 раз.