«Зенит» будет продвигать культуру вождения электросамокатов в Петербурге. На матчах инструкторы расскажут о правилах безопасного передвижения

«Зенит» и «Юрент» будут продвигать культуру вождения самокатов в Петербурге.

Петербургский клуб и сервис аренды электросамокатов «Юрент» продлили партнерство.

«Вместе стороны сделают упор на совместные социальные и просветительские проекты в области повышения безопасности поездок и культуры вождения петербуржцев и гостей северной столицы.

Одним из первых проектов станет совместная рекламная кампания по ПДД, которая появится на улицах города уже этим летом.

Также болельщики «Зенита » смогут быстро и комфортно добираться до «Газпром Арены».

В рамках партнерства с главным клубом города «Юрент» организует специальные парковочные зоны вблизи стадиона, что позволит всем гостям арены удобно добираться на электросамокатах на домашние игры и другие мероприятия. Зоны парковки отмечены в приложении «Юрент».

Во время домашних матчей будет действовать школа культурного вождения самокатов от «Юрент»: инструкторы сервиса проведут краткий инструктаж по правилам безопасного передвижения, помогут освоить самокат и подберут оптимальный тариф для поездки», – говорится в заявлении клуба.