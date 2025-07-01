«Зенит» будет продвигать культуру вождения электросамокатов в Петербурге. На матчах инструкторы расскажут о правилах безопасного передвижения
Петербургский клуб и сервис аренды электросамокатов «Юрент» продлили партнерство.
«Вместе стороны сделают упор на совместные социальные и просветительские проекты в области повышения безопасности поездок и культуры вождения петербуржцев и гостей северной столицы.
Одним из первых проектов станет совместная рекламная кампания по ПДД, которая появится на улицах города уже этим летом.
Также болельщики «Зенита» смогут быстро и комфортно добираться до «Газпром Арены».
В рамках партнерства с главным клубом города «Юрент» организует специальные парковочные зоны вблизи стадиона, что позволит всем гостям арены удобно добираться на электросамокатах на домашние игры и другие мероприятия. Зоны парковки отмечены в приложении «Юрент».
Во время домашних матчей будет действовать школа культурного вождения самокатов от «Юрент»: инструкторы сервиса проведут краткий инструктаж по правилам безопасного передвижения, помогут освоить самокат и подберут оптимальный тариф для поездки», – говорится в заявлении клуба.