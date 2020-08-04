Ракитич перешел в «Севилью» из «Барсы» за 1,5 млн евро. Еще 9 млн могут выплатить в виде бонусов

Теги Барселона Севилья Ла Лига трансферы Иван Ракитич Футбол

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич вернулся в «Севилью».

Хорват подписал контракт сроком на 4 года.

«Блауграна» сообщила, что трансфер 32-летнего игрока обошелся «Севилье» в 1,5 млн евро, еще 9 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

Ракитич перешел в «Барселону» из «Севильи» в 2014 году. В каталонском клубе он провел 310 матчей, забил 35 голов и сделал 42 результативные передачи.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья