Ракитич перешел в «Севилью» из «Барсы» за 1,5 млн евро. Еще 9 млн могут выплатить в виде бонусов

Полузащитник «Барселоны» вернулся в «Севилью».

Хорват подписал контракт сроком на 4 года.

«Блауграна» сообщила, что трансфер 32-летнего игрока обошелся «Севилье» в 1,5 млн евро, еще 9 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

Ракитич перешел в «Барселону» из «Севильи» в 2014 году. В каталонском клубе он провел 310 матчей, забил 35 голов и сделал 42 результативные передачи.

🚨 @ivanrakitic returns home, he is a #SevillaFC player once again! 🇭🇷👱‍♂️



Welcome back, Ivan! 🏠🏟️#vamosmiSevilla #WeareSevilla