Ракитич перешел в «Севилью» из «Барсы» за 1,5 млн евро. Еще 9 млн могут выплатить в виде бонусов

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич вернулся в «Севилью».
Хорват подписал контракт сроком на 4 года.
«Блауграна» сообщила, что трансфер 32-летнего игрока обошелся «Севилье» в 1,5 млн евро, еще 9 млн могут быть выплачены в виде бонусов.
Ракитич перешел в «Барселону» из «Севильи» в 2014 году. В каталонском клубе он провел 310 матчей, забил 35 голов и сделал 42 результативные передачи.
🚨 @ivanrakitic returns home, he is a #SevillaFC player once again! 🇭🇷👱♂️— Sevilla FC (Europa League Champions 🏆) (@SevillaFC_ENG) September 1, 2020
Welcome back, Ivan! 🏠🏟️#vamosmiSevilla #WeareSevilla