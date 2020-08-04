Продажи Суареса в «Юве» и Видаля в «Интер» – приоритетные цели «Барсы»

намерена продать форварда и хавбека Артуро Видаля.

После того, как стало ясно, что полузащитник перейдет в «Севилью», трансферы уругвайца и чилийца стали приоритетными целями «блауграны», сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

«Барса» планирует продать Суареса в , Видаля – в .

Также каталонская команда больше не рассчитывает на защитника Самюэля Умтити, но ни один клуб не готов подписывать игрока с его нынешней зарплатой.

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