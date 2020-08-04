Продажи Суареса в «Юве» и Видаля в «Интер» – приоритетные цели «Барсы»

Теги Интер Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Артуро Видаль Иван Ракитич Луис Суарес Самюэль Умтити Футбол

«Барселона» намерена продать форварда Луиса Суареса и хавбека Артуро Видаля.

После того, как стало ясно, что полузащитник Иван Ракитич перейдет в «Севилью», трансферы уругвайца и чилийца стали приоритетными целями «блауграны», сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

«Барса» планирует продать Суареса в «Ювентус», Видаля – в «Интер».

Также каталонская команда больше не рассчитывает на защитника Самюэля Умтити, но ни один клуб не готов подписывать игрока с его нынешней зарплатой.

«Барса» расстается не только с Суаресом: Куман затеял капитальную чистку, омолаживает состав и разгружает ведомость

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья