Продажи Суареса в «Юве» и Видаля в «Интер» – приоритетные цели «Барсы»

«Барселона» намерена продать форварда Луиса Суареса и хавбека Артуро Видаля.
После того, как стало ясно, что полузащитник Иван Ракитич перейдет в «Севилью», трансферы уругвайца и чилийца стали приоритетными целями «блауграны», сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.
«Барса» планирует продать Суареса в «Ювентус», Видаля – в «Интер».
Также каталонская команда больше не рассчитывает на защитника Самюэля Умтити, но ни один клуб не готов подписывать игрока с его нынешней зарплатой.
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