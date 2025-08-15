  • Спортс
На ТВ Станциях Яндекса появился раздел «Спорт» – спортивными трансляциями можно управлять голосом

Теперь за главными спортивными событиями можно следить в одном месте на ТВ Станции – Яндекс добавил специальный раздел «Спорт» в свои умные телевизоры. В нем собрана коллекция из лицензионных трансляций: все топовые матчи и турниры включаются голосом без пульта.

В чем преимущества нового раздела:

1. Разнообразие спортивного контента. Пользователям ТВ Станций Яндекса доступно в пять раз больше лицензионных трансляций, чем через традиционные вещатели.

2. Раздел «Спорт» предоставляет не только прямые трансляции спортивных мероприятий, но и их анонсы. Пользователи могут поставить напоминания, чтобы не пропустить важнейшие события.

3. В ТВ Станциях Яндекса доступен собственный плеер, в котором зрители могут подбирать удобные опции для просмотра: качество видео, скорость воспроизведения (где это возможно), субтитры, аудиодорожки.

4. Взаимодействие с новым спортивным разделом оптимизировано под голосовое управление с Алисой. Пользователи могут мгновенно открыть раздел «Спорт» голосом из любого окна ТВ Станции. Дополнительное удобство – между текущими трансляциями и анонсами мероприятий можно также перемещаться с помощью голосовых команд.

Интеграция лицензионного спортивного контента Кинопоиска и функциональности AI TV в ТВ Станции позволили команде разработчиков создать удобный для пользователя спортивный раздел. Теперь у каждого зрителя есть единая точка доступа к основным спортивным событиям и трансляциям прямо из главного меню своего умного телевизора.

Благодаря разделу «Спорт» на ТВ Станции можно следить, как «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и другие топ-клубы РПЛ борются за чемпионство. Или наблюдать, как ярославский «Локомотив» будет защищать свою победу в Кубке Гагарина.

Реклама, ООО «Лаборатория Алисы», erid: 2SDnjeLGhbC

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?13230 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
«Спартак» может заплатить до 5 млн евро с бонусами за Самошникова («Чемпионат»)
8 минут назад
«Борнмут» за 25 млн фунтов подпишет 19-летнего Доука из «Ливерпуля». Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м
1226 минут назад
Дмитрий Аленичев: «У «Зенита» не может быть лидерства в популярности, раз велик процент иностранцев. Если бы за клуб играли россияне, число болельщиков увеличилось бы в разы»
3040 минут назад
Баннер «Убийцы с 1939-го» вывесили фанаты израильского «Маккаби» во время матча с «Ракувом». Президент Польши их осудил: «Это оскорбляет память жертв Второй мировой войны, включая евреев»
3343 минуты назад
«Спартак» улучшил предложение по Самошникову. Ожидается, что «Локомотив» его примет («СЭ»)
3350 минут назад
Карпин о футболистах РПЛ: «Не то что три задания разных дать в игре – там два не дашь, компьютер зависает. Поэтому у Гвардиолы сложно что-то почерпнуть, чтобы я мог это применить»
49сегодня, 12:21
Комличенко про РПЛ: «Чем покупать иностранщиков, лучше своих за год-два вырастить. Молодым начали давать шанс, стали больше играть»
59сегодня, 11:59
Медведев перед «Спартаком»: «Разворот двух футболок принимающей команды без разворота гостевой футболки не соответствует международной практике и выглядит странно»
100сегодня, 11:45
«Футбол – это не НФЛ с ее тремя месяцами работы в году. Брэди не очень хорошо разбирается в теме». Руни о недовольстве Тома его работой в «Бирмингеме»
2сегодня, 11:40
Онопко о Карпине в «Динамо»: «Георгич хочет команду, играющую в современный футбол. В «Ростове» побед не было, но дорогого стоит то, что о нас говорили с уважением»
20сегодня, 11:36
Аморим о Шешко: «Бен долгое время будет нападающим «МЮ», поэтому мы заплатили так много денег. Он может войти в историю клуба»
48 минут назад
Акинфеев про хейт: «Адекватный человек вряд ли приедет домой и первым делом полезет строчить гневные комментарии: «Да ты козел...» Смысл мне реагировать?»
110 минут назад
Топ-10 интриг АПЛ-2025/26 – в новом выпуске от Мяч Production! Кто удивит, а кто – провалится?
13 минут назад
Захарян включен в заявку «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
123 минуты назад
Агбонлахор считает, что капитаном «Арсенала» должен быть Райс, а не Эдегор: «Мартин не показывал должного уровня в прошлом сезоне. У Деклана есть нужные качества, он поведет команду»
540 минут назад
Мохамед Салах: «Снизьте мою цену в Фэнтези! Чтобы все могли взять меня в свои команды»
951 минуту назад
«Акрон» отдал вратаря Волкова в аренду «Родине». Он рекордсмен клуба по количеству матчей
сегодня, 12:31
Мареска о травме Колуилла: «Челси» нужен новый центральный защитник. У нас фантастический состав, но клуб знает, что я думаю»
8сегодня, 12:16
Кубок Германии. «Байер» сыграет с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайсс Эссеном» в понедельник
2сегодня, 12:05
Кубок Италии. «Сассуоло» сыграет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
сегодня, 10:54