На ТВ Станциях Яндекса появился раздел «Спорт» – спортивными трансляциями можно управлять голосом

Теперь за главными спортивными событиями можно следить в одном месте на ТВ Станции – Яндекс добавил специальный раздел «Спорт» в свои умные телевизоры. В нем собрана коллекция из лицензионных трансляций: все топовые матчи и турниры включаются голосом без пульта.

В чем преимущества нового раздела:

1. Разнообразие спортивного контента. Пользователям ТВ Станций Яндекса доступно в пять раз больше лицензионных трансляций, чем через традиционные вещатели.

2. Раздел «Спорт» предоставляет не только прямые трансляции спортивных мероприятий, но и их анонсы. Пользователи могут поставить напоминания, чтобы не пропустить важнейшие события.

3. В ТВ Станциях Яндекса доступен собственный плеер, в котором зрители могут подбирать удобные опции для просмотра: качество видео, скорость воспроизведения (где это возможно), субтитры, аудиодорожки.

4. Взаимодействие с новым спортивным разделом оптимизировано под голосовое управление с Алисой. Пользователи могут мгновенно открыть раздел «Спорт» голосом из любого окна ТВ Станции. Дополнительное удобство – между текущими трансляциями и анонсами мероприятий можно также перемещаться с помощью голосовых команд.

Интеграция лицензионного спортивного контента Кинопоиска и функциональности AI TV в ТВ Станции позволили команде разработчиков создать удобный для пользователя спортивный раздел. Теперь у каждого зрителя есть единая точка доступа к основным спортивным событиям и трансляциям прямо из главного меню своего умного телевизора.

Благодаря разделу «Спорт» на ТВ Станции можно следить, как «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и другие топ-клубы РПЛ борются за чемпионство. Или наблюдать, как ярославский «Локомотив» будет защищать свою победу в Кубке Гагарина.

Реклама, ООО «Лаборатория Алисы», erid: 2SDnjeLGhbC